Сегодня в Киеве без осадков, днем температура поднимется до +28°

08:30, 4 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 августа, в столице воздух прогреется до +28°, осадков не ожидается. 

kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами ожидаются дожди

Сегодня солнце в столице взошло в 05:30, а закатится в 20:36.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Украине днем до +33°, осадки пройдут на востоке и в Крыму.

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