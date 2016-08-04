В Украине сегодня до +33°, практически без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 августа, в Украине днем до +33°, осадки пройдут на востоке и в Крыму.
В столице сегодня без осадков, днем +28°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами ожидаются дожди
Во Львове 4 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +28°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем +30°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура +27°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°, ветер северный и северо-восточный, до 6.0 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня ожидается дождь с грозой. Температура днем +32°. Ветер северо-восточный, до 3.8 м/с.
В Днепре малооблачно. Температура воздуха +31°. Ветер северный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь, температура днем +32°. Ветер северный, до 5.1 м/с.
В Краматорске в четверг возможна гроза, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +30°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°