В Украине сегодня до +33°, практически без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 августа, в Украине днем до +33°, осадки пройдут на востоке и в Крыму.

В Украине сегодня практически без осадков / mosaicon.hu

В столице сегодня без осадков, днем +28°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Читайте также На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами ожидаются дожди

Во Львове 4 августа небольшая облачность, температура воздуха днем +28°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем +30°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура +27°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°, ветер северный и северо-восточный, до 6.0 м/с.

В Украине сегодня до +33° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня ожидается дождь с грозой. Температура днем +32°. Ветер северо-восточный, до 3.8 м/с.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +31°. Ветер северный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь, температура днем +32°. Ветер северный, до 5.1 м/с.

В Краматорске в четверг возможна гроза, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Читайте также В Днепре прошел ураган (фото)

В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +30°. Ветер северный и северо-западный, до 4.1 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.