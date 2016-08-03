Тропический шторм "Эрл" над Карибским морем может стать ураганом

21:51, 3 августа 2016
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Тропический шторм "Эрл" на пути к Мексике и Белизу может набрать силу урагана первой (из пяти) категории по шкале Саффира-Симпсона.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщил в среду Национальный центр по наблюдению за ураганами, расположенный в Майами (штат Флорида, США), передает ТАСС.

"Эрл" пока еще не превратился в ураган, однако ожидается, что станет им очень скоро", - указывается в сообщении.

По данным метеорологов, скорость ветра в пределах шторма достигает уже 32,2 метра в секунду.

В мексиканском штате Кинтана-Роо власти ввели желтый (средний) уровень тревоги, аналогичные меры предосторожности были приняты и в граничащем с ним государстве Белиз.

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"Эрл" уже обрушил мощные ливни на несколько департаментов Гондураса, где ранее также была объявлена желтая тревога. Сведений о сильных разрушениях или погибших среди населения этой центральноамериканской республики не поступало.

В Доминиканской Республике удар стихии унес жизни 6 человек.

В настоящее время "Эрл" находится более чем в 300 километрах от мексиканского побережья и движется на запад со скоростью 6,1 метра в секунду.

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