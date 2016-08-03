Экономический ущерб от тайфуна "Нида" в Китае составил $77 млн
Общий экономический ущерб от тайфуна "Нида" в Китае составил $76,9 млн.
Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает ТАСС.
В результате наводнений в Индии погибли 96 человек
По данным Министерства гражданской администрации КНР, тайфун затронул 495 тыс. человек, 37 тыс. из них пришлось покинуть свои дома.
Удар стихии затронул регионы Южного, Юго-Западного и Центрального Китая: провинции Гуандун, Гуйчжоу, Хунань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.
Разрушено 300 и повреждено около 2,4 тыс. жилых домов.
Напомним, в китайском городе Шэньчжэнь из-за тайфуна "Нида" эвакуировали более 300 тыс. человек.
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