Экономический ущерб от тайфуна "Нида" в Китае составил $77 млн

16:28, 3 августа 2016
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Общий экономический ущерб от тайфуна "Нида" в Китае составил $76,9 млн.

Reuters
Reuters

Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает ТАСС.

В результате наводнений в Индии погибли 96 человек

По данным Министерства гражданской администрации КНР, тайфун затронул 495 тыс. человек, 37 тыс. из них пришлось покинуть свои дома.

Удар стихии затронул регионы Южного, Юго-Западного и Центрального Китая: провинции Гуандун, Гуйчжоу, Хунань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.

Разрушено 300 и повреждено около 2,4 тыс. жилых домов.

Напомним, в китайском городе Шэньчжэнь из-за тайфуна "Нида" эвакуировали более 300 тыс. человек. 

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