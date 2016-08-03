В столице завтра до +28°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, 4 августа в Киеве без осадков, температура воздуха днем +28°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +24°.

Читайте также На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами ожидаются дожди

Ветер переменный, до 2.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:30, а зайдет в 20:36.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 августа, в Украине температура поднимется до +32°, практически без осадков.

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