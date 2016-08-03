Завтра в Украине практически без осадков, днем до +32° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 августа, в Украине температура поднимется до +32°, практически без осадков.
В Киеве завтра без осадков, ночью +17°, днем +28°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами ожидаются дожди
Во Львове 3 августа осадков не ожидается, ночью +15°, днем +28°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +17°, днем +30°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
В Виннице в четверг небольшая облачность. Температура ночью +17°, днем +28°. Ветер переменный, тихий.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +18°, днем +31°, ветер северный и северо-восточный, слабый.
В Харькове в четверг солнечно, температура ночью +16°, днем +28°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер северный, до 4.9 м/с.
В Симферополе дождь с грозой. Температура ночью +21°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +22°, днем +31°. Ветер северный, до 5.0 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью +19°, днем +29°, ветер северный и северо-западный, слабый.
Сильный ливень подтопил улицы Черкасс
В Северодонецке завтра ожидается дождь. Температура ночью +19°, днем +29°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°