Завтра в Украине практически без осадков, днем до +32° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 4 августа, в Украине температура поднимется до +32°, практически без осадков.

В Украине завтра практически без осадков / 7-themes.com

В Киеве завтра без осадков, ночью +17°, днем +28°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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Во Львове 3 августа осадков не ожидается, ночью +15°, днем +28°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +17°, днем +30°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

В Виннице в четверг небольшая облачность. Температура ночью +17°, днем +28°. Ветер переменный, тихий.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +18°, днем +31°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Украине до +32° / УНИАН

В Харькове в четверг солнечно, температура ночью +16°, днем +28°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +17°, днем +31°. Ветер северный, до 4.9 м/с.

В Симферополе дождь с грозой. Температура ночью +21°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +22°, днем +31°. Ветер северный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью +19°, днем +29°, ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке завтра ожидается дождь. Температура ночью +19°, днем +29°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

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