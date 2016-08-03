Вчера, 2 августа, в Черниговской области удары молнии привели к 4 пожарам.

В Черниговской области удары молнии привели к 4 пожарам / ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, 16:50 в Борзнянском районе в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Шаповаловка. Пожар в 17:35 локализовали и в 18:40 окончательно ликвидировали. В ходе тушения огнеборцы спасли из горящей квартиры 86-летнюю хозяйку дома и не допустили распространение огня на 2 рядом расположенные хозяйственные постройки.

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Этого же дня в г. Семеновка поступило сообщение о загорании частного гаража по ул. Луговая. Во время тушения спасатели не дали огню распространиться на рядом расположенные 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки.

В г. Новгород-Северский грозовой разряд стал причиной пожара двух хозяйственных построек. В обоих случаях огнем уничтожены кровли и перекрытия зданий.

Напомним, во вторник, 2 августа, в Днепре поднялся сильный ветер и прошел дождь. Мощные порывы ветра поднимали вихри пыли и песка. С домов срывало крыши, вырывало с корнями деревья, падали столбы.