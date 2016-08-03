В Черниговской области удары молнии привели к 4 пожарам

15:07, 3 августа 2016
727
0

Вчера, 2 августа, в Черниговской области удары молнии привели к 4 пожарам.

ДСНС
В Черниговской области удары молнии привели к 4 пожарам / ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, 16:50 в Борзнянском районе в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Шаповаловка. Пожар в 17:35 локализовали и в 18:40 окончательно ликвидировали. В ходе тушения огнеборцы спасли из горящей квартиры 86-летнюю хозяйку дома и не допустили распространение огня на 2 рядом расположенные хозяйственные постройки.

В результате ударов молний в Индии погибли 56 человек

Этого же дня в г. Семеновка поступило сообщение о загорании частного гаража по ул. Луговая. Во время тушения спасатели не дали огню распространиться на рядом расположенные 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки.

В г. Новгород-Северский грозовой разряд стал причиной пожара двух хозяйственных построек. В обоих случаях огнем уничтожены кровли и перекрытия зданий.

Напомним, во вторник, 2 августа, в Днепре поднялся сильный ветер и прошел дождь. Мощные порывы ветра поднимали вихри пыли и песка. С домов срывало крыши, вырывало с корнями деревья, падали столбы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей