В результате ударов молний в Индии погибли 56 человек
За последние четыре дня в Индии от ударов молний погибли 56 человек.
В индийском штате Одиша за последние четыре дня в результате ударов молний погибли 56 человек, передает Hindustan Times.
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Наибольшее количество погибших - восемь - зафиксировано в районе Баласор. Также смертельные случаи были зарегистрированы в округах Бхадрак, Маюрбхандж и Кхурда.
Отмечается, что некоторые люди погибли, когда пытались спрятаться от дождя под деревьями.
Власти пообещали выплатить семьям пострадавших материальную помощь.
Напомним, в начале месяца в Пакистане от удара молнии погибли 5 человек.
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