В результате ударов молний в Индии погибли 56 человек

13:36, 3 августа 2016
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За последние четыре дня в Индии от ударов молний погибли 56 человек. 

Reuters
Reuters

В индийском штате Одиша за последние четыре дня в результате ударов молний погибли 56 человек, передает Hindustan Times.

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Наибольшее количество погибших - восемь - зафиксировано в районе Баласор. Также смертельные случаи были зарегистрированы в округах Бхадрак, Маюрбхандж и Кхурда.

Отмечается, что некоторые люди погибли, когда пытались спрятаться от дождя под деревьями.

Власти пообещали выплатить семьям пострадавших материальную помощь.

Напомним, в начале месяца в Пакистане от удара молнии погибли 5 человек.

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