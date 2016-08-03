На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами ожидаются дожди
Сегодня и в четверг на дорогах Украины температура поднимется до +32°, в некоторых регионах пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня дожди. Температура +25°… +30°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, осадков не ожидается.
На трассе Киев - Ужгород в среду небольшая облачность, температура в дороге +23° … +27°. В четверг без осадков, температура до +29°.
Во многих украинских областях сегодня пройдут дожди, температура днем до +35° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +33°, гроза. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +32°.
В направлении Харькова сегодня дожди с грозами. Температура в дороге до +29°. 4 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +26°… +28°.
По маршруту Киев - Черновцы без осадков, температура +24° … +27°. По данному направлению в четверг небольшая облачность, температура до +29°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°