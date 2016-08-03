На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами ожидаются дожди

Сегодня и в четверг на дорогах Украины температура поднимется до +32°, в некоторых регионах пройдут дожди.

На дорогах Украины до +32° / georgiysidun.blogspot.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня дожди. Температура +25°… +30°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, осадков не ожидается.

На трассе Киев - Ужгород в среду небольшая облачность, температура в дороге +23° … +27°. В четверг без осадков, температура до +29°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +33°, гроза. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +32°.

В направлении Харькова сегодня дожди с грозами. Температура в дороге до +29°. 4 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать малооблачная погода, температура +26°… +28°.

По маршруту Киев - Черновцы без осадков, температура +24° … +27°. По данному направлению в четверг небольшая облачность, температура до +29°.

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