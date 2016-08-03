В Днепре прошел ураган (фото)

12:08, 3 августа 2016
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Вчера вечером в Днепре поднялся сильный ветер и прошел дождь.

056.ua
В Днепре вчера прошел ураган / 056.ua

Во вторник, 2 августа, в Днепре поднялся сильный ветер и прошел дождь. Об этом сообщает местное издание sobytiya.dp.ua.

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Мощные порывы ветра поднимали вихри пыли и песка. Со зданий срывало крыши, вырывало с корнями деревья, падали столбы.

Многие припаркованные автомобили пострадали от упавших деревьев.

Как сообщает 056.ua, в жилмассиве Левобережный-3 прошел сильный дождь. Ему предшествовала пыльная буря. 

sobytiya.dp.ua
Вчера вечером в Днепре поднялся сильный ветер и прошел дождь / sobytiya.dp.ua

sobytiya.dp.ua
Многие автомобили пострадали от упавших деревьев / sobytiya.dp.ua

Напомним, 2 августа, по состоянию на 20:30 вследствие перемещения активного атмосферного фронта, в Черкасской области за три часа выпало 49,6 мм осадков, что составляет 87% месячной нормы осадков.

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