В Харькове прошел мощный ливень: по улицам "плавали" авто, затопило рынок, из-за непогоды обрушился дом (фото, видео)

Вследствие сильного ливня затопило некоторые районы Харькова.

От непогоды пострадала Салтовка, а также Новые Дома, передает местный сайт 057

Так, сильный ветер вырвал с корнем дерево на одной из улиц города. Возле станции метро "Маршала Жукова" затопило супермаркет.

Пострадал и рынок возле метро "Маршала Жукова". Непогода также повалила деревья.

Читайте также Мощный ураган пронесся в Ужгороде: старые деревья вырывало с корнями (фото, видео)

Кроме того, дорогами "плавали" автомобили.

Также в небольшом частном доме из-за постоянных дождей подмыло конструкции и случился обвал площадью около 12 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в харьковской области. Под обломками оказались двое человек. К моменту прибытия спасателей мужчина еще подавал признаки жизни, а женщина была уже мертва.