В Харькове прошел мощный ливень: по улицам "плавали" авто, затопило рынок, из-за непогоды обрушился дом (фото, видео)

11:32, 3 августа 2016
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Вследствие сильного ливня затопило некоторые районы Харькова. 

От непогоды пострадала Салтовка, а также Новые Дома, передает местный сайт 057.

Так, сильный ветер вырвал с корнем дерево на одной из улиц города. Возле станции метро "Маршала Жукова" затопило супермаркет.

Пострадал и рынок возле метро "Маршала Жукова". Непогода также повалила деревья.

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Кроме того, дорогами "плавали" автомобили.

Также в небольшом частном доме из-за постоянных дождей подмыло конструкции и случился обвал площадью около 12 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в харьковской области. Под обломками оказались двое человек. К моменту прибытия спасателей мужчина еще подавал признаки жизни, а женщина была уже мертва.

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