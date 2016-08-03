В Харькове прошел мощный ливень: по улицам "плавали" авто, затопило рынок, из-за непогоды обрушился дом (фото, видео)
Вследствие сильного ливня затопило некоторые районы Харькова.
От непогоды пострадала Салтовка, а также Новые Дома, передает местный сайт 057.
Так, сильный ветер вырвал с корнем дерево на одной из улиц города. Возле станции метро "Маршала Жукова" затопило супермаркет.
Пострадал и рынок возле метро "Маршала Жукова". Непогода также повалила деревья.
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Кроме того, дорогами "плавали" автомобили.
Также в небольшом частном доме из-за постоянных дождей подмыло конструкции и случился обвал площадью около 12 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в харьковской области. Под обломками оказались двое человек. К моменту прибытия спасателей мужчина еще подавал признаки жизни, а женщина была уже мертва.
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