Муссонные дожди затопили американский Финикс (видео)

11:07, 3 августа 2016
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Во вторник, 2 августа, в Финиксе (США) прошел сильный ливень, спасатели эвакуировали несколько школ. 

twitter.com @marcfox10
Муссонные дожди затопили американский Финикс / twitter.com @marcfox10

Из-за муссонных дождей в Финиксе затопило метро, спасателям пришлось эвакуировать несколько школ, сообщает The Weather Channel.

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На некоторых станциях метро всего за час вода поднялась выше 5 см, поэтому некоторые станции были закрыты.

Информации о пострадавших не поступало, аэропорт города работал в штатном режиме.

Напомним, как минимум 22 человека пропали без вести в результате обрушения автомобильного моста на западе Индии.

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