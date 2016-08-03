Спасатели предупреждают украинцев о сильных ливнях

10:06, 3 августа 2016
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Сегодня, 3 августа, во многих регионах пройдут сильные ливни.

volynnews.com
Сегодня во многих регионах пройдут сильные ливни / volynnews.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Во многих украинских областях сегодня пройдут дожди, температура днем до +35° (карта)

"3 августа в южной части, в центральных, восточных областях и на севере Левобережья местами сильные ливни", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.

"Днем в восточных областях местами град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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