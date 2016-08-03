Из-за проливных дождей в Индии рухнул мост, более 20 человек пропали без вести (видео)

Не менее 22 человек пропали без вести.

Из-за проливных дождей в Индии рухнул мост / NDTV

Как минимум 22 человека пропали без вести в результате обрушения автомобильного моста на западе Индии, сообщает BBC.

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Из-за обвала моста в воду упали два автобуса с пассажирами. Полиция сообщает, что пока спасатели не нашли выживших. Кроме того, спасательной операции мешает проливной дождь.

Напомним, число погибших в результате наводнений, которые прошли за последнюю неделю в Индии, увеличилось до 96.