Сегодня в Киеве ожидается дождь, температура поднимется до +27°

08:30, 3 августа 2016
1034
0

Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в столице воздух прогреется до +27°, возможны осадки. 

УНИАН
В Киеве сегодня ожидается дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа

Сегодня солнце в столице взошло в 05:29, а закатится в 20:38.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Украине днем до +35°, во многих областях синоптики прогнозируют осадки. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей