Сегодня в Киеве ожидается дождь, температура поднимется до +27°

Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в столице воздух прогреется до +27°, возможны осадки.

В Киеве сегодня ожидается дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:29, а закатится в 20:38.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Украине днем до +35°, во многих областях синоптики прогнозируют осадки.

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