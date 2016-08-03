Во многих украинских областях сегодня пройдут дожди, температура днем до +35° (карта)

08:03, 3 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в Украине днем до +35°, во многих областях синоптики прогнозируют осадки. 

УНИАН
Во многих областях сегодня пройдут дожди / УНИАН

В столице сегодня возможен дождь, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

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Во Львове 3 августа без осадков, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий. 

В Луцке сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет дождь. Температура +25°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +32°, ветер северный, до 5.5 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +35° / УНИАН

В Харькове гроза. Температура до +30°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +34°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

В Днепре дождь с грозой. Температура воздуха +32°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +33°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

В Краматорске в среду возможна гроза, днем +32°. Ветер переменный, легкий. 

В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа

В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +34°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

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