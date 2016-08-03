Во многих украинских областях сегодня пройдут дожди, температура днем до +35° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в Украине днем до +35°, во многих областях синоптики прогнозируют осадки.
В столице сегодня возможен дождь, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.
Водителей на дорогах Украины ожидает дождливая погода, температура поднимется до +36°
Во Львове 3 августа без осадков, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем +27°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет дождь. Температура +25°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +32°, ветер северный, до 5.5 м/с.
В Харькове гроза. Температура до +30°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +34°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
В Днепре дождь с грозой. Температура воздуха +32°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +33°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.
В Краматорске в среду возможна гроза, днем +32°. Ветер переменный, легкий.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа
В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +34°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+17°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+19°... +7°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+16°... +9°
-
Львов+16°... +8°
-
Николаев+23°... +14°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+17°... +9°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+20°... +11°
-
Тернополь+16°... +9°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+20°... +11°
-
Черновцы+19°... +8°