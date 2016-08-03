Сильный ливень подтопил улицы Черкасс

04:12, 3 августа 2016
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Вчера, 2 августа, по состоянию на 20:30 вследствие перемещения активного атмосферного фронта, В Черкасской области за три часа выпало 49,6 мм осадков, что составляет 87% месячной нормы осадков.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

Грозовой фронт, двигавшийся вдоль Днепра вверх по течению частично задел Чигиринский, Чернобаевский, Золотоношский и Каневский районы. Осадки были разной интенсивности, однако больше всего их выпало в Черкассах, где кроме дождя с грозами также выпали осадки в виде града величиной до 11 мм.

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"Из-за засорения ливневой канализации в городе Черкассы было частично подтоплены улицы, в некоторых городах жилой сектор, кровли и подвалы многоэтажек в разных районах города", - сообщили в ГСЧС.

В связи с тем, что интенсивность дождя в Черкассах достигла значений опасного явления погоды, в городе был создан городской штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Отмечается, что на подтопленных улицах города подразделениями Управления ДСНС высвобождено 16 автомобилей и 4 маршрутных автобуса, в которых находилось 147 человек, из которых 18 дети.

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"Начата откачка воды из гидротехнического аккумулирующечого коллектора на улице Елены Телиги, в районе Поликлиники №5, по улице 30 лет Победы на транспортном кольце в районе «Самолета», в районе железнодорожного моста на вул. Грушевского. На откачке воды задействовано 12 мотопомп, 10 ед. техники, 45 человек", - отметили спасатели.

Работы по ликвидации последствий непогоды будут проводиться в круглосуточном режиме.

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