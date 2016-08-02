В Киеве завтра до +26°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 августа, в столице без осадков, температура воздуха днем +26°.

В Киеве завтра без осадков / gloss.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +21°.

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Ветер северный, до 3.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:29, а зайдет в 20:38.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Украине температура поднимется до +35°. Во многих областях пройдут дожди с грозами.

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