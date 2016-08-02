В Киеве завтра до +26°, осадков не ожидается

19:00, 2 августа 2016
974
0

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 3 августа, в столице без осадков, температура воздуха днем +26°.

gloss.ua
В Киеве завтра без осадков / gloss.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +21°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа

Ветер северный, до 3.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:29, а зайдет в 20:38.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Украине температура поднимется до +35°. Во многих областях пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей