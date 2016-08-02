Завтра во многих областях синоптики обещают дожди, днем до +35° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в Украине температура поднимется до +35°. Во многих областях пройдут дожди с грозами.

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В Киеве завтра без осадков, ночью +16°, днем +26°. Ветер северный, до 3.1 м/с.

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Во Львове 3 августа осадков не ожидается, ночью +14°, днем +24°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +15°, днем +28°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Виннице в среду дождь. Температура ночью +13°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают дождь с грозой. Температура ночью +17°, днем +30°, ветер северный и северо-западный, умеренный.

Завтра в Украине дожди / УНИАН

В Харькове в среду гроза, температура ночью +17°, днем +30°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +18°, днем +32°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Симферополе дождь с грозой. Температура ночью +20°, днем +34°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Краматорске в среду дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +30°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +20°, днем +33°. Ветер переменный, слабый.

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