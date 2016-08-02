Завтра во многих областях синоптики обещают дожди, днем до +35° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 3 августа в Украине температура поднимется до +35°. Во многих областях пройдут дожди с грозами.
В Киеве завтра без осадков, ночью +16°, днем +26°. Ветер северный, до 3.1 м/с.
Водителей на дорогах Украины ожидает дождливая погода, температура поднимется до +36°
Во Львове 3 августа осадков не ожидается, ночью +14°, днем +24°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +15°, днем +28°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Виннице в среду дождь. Температура ночью +13°, днем +25°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Одесситам на завтра обещают дождь с грозой. Температура ночью +17°, днем +30°, ветер северный и северо-западный, умеренный.
В Харькове в среду гроза, температура ночью +17°, днем +30°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +18°, днем +32°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
В Симферополе дождь с грозой. Температура ночью +20°, днем +34°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
В Краматорске в среду дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +30°, ветер переменный, легкий.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +20°, днем +33°. Ветер переменный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°