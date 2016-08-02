В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа

Завтра на большей части территории страны ожидаются грозы.

Завтра на большей части территории страны ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"3 августа на большей части территории страны грозы; в центральных, южных областях, на севере Левобережья, а днем и в восточных областях местами град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

В частности, завтра ночью и утром гроза ожидается в Киеве.

Напомним, на территории Рогатинского района Ивано-Франковской области из-за непогоды были обесточены 10 сел.