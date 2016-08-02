Крупный лесной пожар в Монтане: спасатели эвакуировали 500 семей (видео)

15:19, 2 августа 2016
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В Монтане лесной пожар распространился почти на 1500 га.

nbcnews.com
В Монтане лесной пожар распространился почти на 1500 га / nbcnews.com

Из-за лесного пожара, который быстро распространяется в штате Монтана (США), местные власти эвакуировали 500 семей, сообщает upi.com.

В Колорадо из-за лесного пожара эвакуировали более 2 тысяч человек

Пожар, который получил название "Рычащий лев", начался днем в воскресенье недалеко от Гамильтона. Сейчас он движется в направлении реки Биттеррут.

Огонь был настолько сильным, что несколько раз пожарные вынуждены были отступить.

"Мы просим людей сотрудничать. Мы не можем позволить им оставаться здесь, потому что площадь пожара большая. В регионе стабильный сильный ветер, данный пожар - только начало", - сказал глава пожарной безопасности Гамильтона.

Напомним, лесной пожар на греческом острове Хиос достиг таких масштабов, что властям пришлось ввести чрезвычайное положение.

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