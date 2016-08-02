Крупный лесной пожар в Монтане: спасатели эвакуировали 500 семей (видео)
В Монтане лесной пожар распространился почти на 1500 га.
Из-за лесного пожара, который быстро распространяется в штате Монтана (США), местные власти эвакуировали 500 семей, сообщает upi.com.
В Колорадо из-за лесного пожара эвакуировали более 2 тысяч человек
Пожар, который получил название "Рычащий лев", начался днем в воскресенье недалеко от Гамильтона. Сейчас он движется в направлении реки Биттеррут.
Огонь был настолько сильным, что несколько раз пожарные вынуждены были отступить.
"Мы просим людей сотрудничать. Мы не можем позволить им оставаться здесь, потому что площадь пожара большая. В регионе стабильный сильный ветер, данный пожар - только начало", - сказал глава пожарной безопасности Гамильтона.
#RoaringLionFire pic.twitter.com/xwPGS88cmE— Bitterroot Cyclists (@bitbackcyc) August 1, 2016
Напомним, лесной пожар на греческом острове Хиос достиг таких масштабов, что властям пришлось ввести чрезвычайное положение.
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