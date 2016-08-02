В Китае из-за тайфуна "Нида" эвакуировали более 300 тыс. человек

В китайском городе Шэньчжэнь из-за тайфуна "Нида" эвакуировали более 300 тыс. человек.

Reuters

В городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) из-за тайфуна "Нида" эвакуировали более 300 тысяч человек. Об этом сообщило Центральное китайское телевидение, передает ТАСС.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

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На данный момент возобновлено авиационное сообщение с несколькими городами провинции Гуандун, испытавшими удар стихии, - Гуанчжоу, Чжухаем и Шэньчжэнем.

Тайфун "Нида" вышел на сушу в Шэньчжэне во вторник в 03:35 по местному времени. Скорость ветра в его эпицентре превышала 151 км в час.

Специалисты высказывали опасения, что "Нида" может оказаться сильнейшим тайфуном в регионе с 1983 года.

Напомним, из-за тайфуна "Нида" в Гонконге закрыты школы, госучреждения, банки и офисы.