Водителей на дорогах Украины ожидает дождливая погода, температура поднимется до +36°
Сегодня и в среду на украинских дорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня дожди с грозами. Температура +26°… +36°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, также ожидаются осадки.
На трассе Киев - Ужгород во местами пройдут дожди, температура в дороге +21° … +36°. В среду без осадков, температура до +27°.
В Украине сегодня жара до +36°, в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +33°, гроза. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +33°.
В направлении Харькова сегодня дожди с грозами. Температура в дороге до +32°. 3 августа путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +25°… +28°.
По маршруту Киев - Черновцы местами пройдут дожди, температура +24° … +27°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +27°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°