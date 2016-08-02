Водителей на дорогах Украины ожидает дождливая погода, температура поднимется до +36°

Сегодня и в среду на украинских дорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди.

На дорогах Украины пройдут дожди / otzyv.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня дожди с грозами. Температура +26°… +36°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, также ожидаются осадки.

На трассе Киев - Ужгород во местами пройдут дожди, температура в дороге +21° … +36°. В среду без осадков, температура до +27°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +33°, гроза. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +33°.

В направлении Харькова сегодня дожди с грозами. Температура в дороге до +32°. 3 августа путешествующих по этому маршруту будут ожидать похожие погодные условия, температура +25°… +28°.

По маршруту Киев - Черновцы местами пройдут дожди, температура +24° … +27°. По данному направлению в среду без осадков, температура до +27°.

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