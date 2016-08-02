В результате наводнений в Индии погибли 96 человек

Властям пришлось эвакуировать около миллиона человек.

Reuters

Число погибших в результате наводнений, которые прошли за последнюю неделю в Индии, увеличилось до 96, сообщает CTV News.

Из-за непогоды в районах Штатах Бихар, Ассам и Химачал-Прадеш деревья вырваны с корнем, повреждены линии электропередач. Многие автострады перекрыты.

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Кроме того, не менее 17 редких однорогих носорогов в национальном парке Казиранга погибли из-за подтоплений. Сообщается, что погибли в основном детеныши, которых забрали от матерей во время наводнений.

Уровень воды в парке достигал 1,5 метра, многим животным пришлось перейти шоссе, чтобы попасть на более высокую местность.

Напомним, тихоокеанский тайфун "Нида" нанес удар по Гонконгу, парализовав жизнь в мегаполисе. Из-за непогоды здесь закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Не проводятся утренние торги на фондовой бирже.