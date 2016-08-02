Сильный ветер в Ивано-Франковской области повредил школу и церковь

11:42, 2 августа 2016
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На территории Рогатинского района Ивано-Франковской области были обесточены 10 сел.

rohatyn.com.ua
На территории Рогатинского района были обесточены 10 сел / rohatyn.com.ua

В селе Фрага Рогатинского района около 14:00 в результате ухудшения погодных условий была уничтожена деревянная конструкция и металлическое покрытие крыши общеобразовательной школы площадью 850 кв., повреждены покрытия сельского клуба, металлическое покрытие церкви, металлическое покрытие двух жилых домов площадью 200 м кв., повалены пять деревьев. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области (ГСЧС).

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Также были повреждены посевы сельскохозяйственных культур в селах Княгиничи (260 га гороха) и Приозерное (47 га рапса).

На территории района были обесточены 10 сел.

К ликвидации последствий стихии было привлечено 28 человек и 6 единиц техники, из них - 6 человек и 2 единиц техники г. Рогатин.

Напомним, в Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение. Местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

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