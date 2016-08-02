В Японии из-за жары погибли 8 человек

10:46, 2 августа 2016
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За последнюю неделю в Японии по меньшей мере 4,1 тысячи человек были госпитализированы с тепловыми ударами, восемь из них скончались.

Reuters
Reuters

Об этом сообщило во вторник Главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи, передает ТАСС.

Аномальная жара ударила по японским фермерам: двое погибших, более 400 госпитализированы

С конца апреля в больницы страны из-за жары попали почти 25 тысяч человек. Большинство пострадавших - это люди пожилого возраста, которые живут в деревне и много времени работают на открытом воздухе.

Жаркая погода установилась в Японии в середине июня. Несмотря на окончание сезона дождей, в Токио периодически идут грозы, из-за чего жара усугубляется высокой влажностью. Столбик термометра днем достигает отметки 35 градусов Цельсия.

Напомним, в Японии за неделю более 3700 человек были госпитализированы с тепловыми ударами.

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