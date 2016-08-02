В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение

Местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"2 августа днем в центральных областях и на севере Левобережья местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине днем до +36°, в некоторых областях пройдут дожди.