В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение

09:56, 2 августа 2016
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Местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Киевлянам на сегодня обещают дождь с грозой, днем до +26°

"2 августа днем в центральных областях и на севере Левобережья местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине днем до +36°, в некоторых областях пройдут дожди.

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