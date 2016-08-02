Тайфун "Нида" парализовал жизнь в Гонконге

Тихоокеанский тайфун "Нида" нанес удар по Гонконгу, парализовав жизнь в мегаполисе. Из-за непогоды здесь закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Не проводятся утренние торги на фондовой бирже.

Reuters

Прошлой ночью на город обрушились тропические ливни и ветер с порывами до 158 км в час. Местная обсерватория объявила 8-й сигнал штормового предупреждения по десятибалльной шкале, передает ТАСС.

В международном аэропорту "Гонконг" отменены 156 и задержаны еще 290 авиарейсов.

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Из-за сильных волн приостановлено паромное сообщение. По улицам города отменено движение двухэтажных автобусов и трамваев.

По сообщению гонконгского телевидения, шквалистый ветер повалил десятки деревьев, срывал рекламные щиты. Однако серьезного ущерба не зафиксировано, пострадавших нет.

Сообщается, что в настоящее время тропический циклон постепенно удаляется от Гонконга, продвигаясь в северо-западном направлении вглубь территории южнокитайской провинции Гуандун.

Напомним, в канадской провинции Саскачеван в воскресенье пронеслись несколько торнадо.