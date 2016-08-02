Киевлянам на сегодня обещают дождь с грозой, днем до +26°

08:30, 2 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в столице воздух прогреется до +26°, пройдет дождь с грозой. 

tivasyk.info
Киевлянам на сегодня обещают дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

На дорогах Украины температура поднимется до +35°, местами пройдут дожди

Сегодня солнце в столице взошло в 05:27, а закатится в 20:39.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине днем до +36°, в некоторых областях пройдут дожди. 

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