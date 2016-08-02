В Украине сегодня жара до +36°, в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине днем до +36°, в некоторых областях пройдут дожди.
В столице сегодня дождь с грозой, днем +26°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
На дорогах Украины температура поднимется до +35°, местами пройдут дожди
Во Львове 2 августа без осадков, температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем +25°. Ветер северный и северо-западный, до 3.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник небольшая облачность. Температура +25°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +36°, ветер переменный, до 4.8 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +31°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +35°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +33°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +30°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
В Краматорске во вторник возможна гроза, днем +32°. Ветер переменный, слабый.
Погода на неделю: в Украине жара до +37°, местами пройдут дожди
В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +35°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°