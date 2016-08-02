В Украине сегодня жара до +36°, в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине днем до +36°, в некоторых областях пройдут дожди.

В Украине сегодня до +36° / УНИАН

В столице сегодня дождь с грозой, днем +26°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

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Во Львове 2 августа без осадков, температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем +25°. Ветер северный и северо-западный, до 3.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник небольшая облачность. Температура +25°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +36°, ветер переменный, до 4.8 м/с.

Во некоторых областях порйдут дожди / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +31°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +35°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +33°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +30°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Краматорске во вторник возможна гроза, днем +32°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +35°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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