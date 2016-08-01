В Киеве из-за смены погоды улучшилась ситуация с загрязнением воздуха – ГСЧС

В Киеве в связи с изменением погодных условий улучшилась ситуация с загрязнением воздуха.

Смог в Киеве уже не ощущается так, как на прошлой неделе / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 1 августа в связи с некоторыми изменениями погодных условий (усилением скорости ветра, незначительным ослаблением жары), ситуация в г. Киеве с загрязнением воздуха улучшилась», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что сегодня наибольшие значения загрязнения диоксидом азота достигли 0,7-0,8 предельно-допустимых концентраций (данные за первую половину дня) по ул. Стражеско, Попудренко, Скляренко, на Бессарабской и Московской площадях и Оболонском проспекте. Загрязнение оксидом углерода достигло 1,0 ПДК лишь на Бессарабской площади.

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По формальдегиду превышений максимально-разовых ПДК не зафиксировано за этот период.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на прошлой неделе наблюдалась белая мгла. В Госпродпотребслужбе объяснили, что это вызвано метеорологическими условиями – высоким температурным режимом, отсутствием длительных осадков и ветра. Накануне в ГСЧС проинформировали, что в столице зафиксировано постепенное снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе в связи с прохождением через Киевскую область малоактивного атмосферного фронта.