В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем до +27°

19:00, 1 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в столице ожидается гроза, температура воздуха днем +27°.

ua-travels.livejournal.com
В Киеве на завтра обещают дождь / ua-travels.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +22°.

Погода на неделю: в Украине жара до +37°, местами пройдут дожди

Ветер переменный, до 4.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:27, а зайдет в 20:39.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине температура поднимется до +36°. В некоторых областях пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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