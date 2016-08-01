В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем до +27°

Согласно данным Погода УНИАН, 2 августа в столице ожидается гроза, температура воздуха днем +27°.

В Киеве на завтра обещают дождь / ua-travels.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +22°.

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Ветер переменный, до 4.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 05:27, а зайдет в 20:39.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине температура поднимется до +36°. В некоторых областях пройдут дожди с грозами.

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