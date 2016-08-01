Завтра в Украине температура поднимется до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине температура поднимется до +36°. В некоторых областях пройдут дожди с грозами.
В Киеве завтра дождь с грозой, ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
На дорогах Украины температура поднимется до +35°, местами пройдут дожди
Во Львове 2 августа осадков не ожидается, ночью +12°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°. Ветер северо-западный, до 3.8 м/с.
В Виннице во вторник гроза. Температура ночью +15°, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +36°, ветер переменный, слабый.
В Харькове во вторник гроза, температура ночью +19°, днем +31°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +20°, днем +33°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +20°, днем +35°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
В Краматорске во вторник дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +30°, ветер переменный, легкий.
Погода на неделю: в Украине жара до +37°, местами пройдут дожди
В Северодонецке завтра возможна гроза. Температура ночью +19°, днем +34°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°