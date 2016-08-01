Завтра в Украине температура поднимется до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди (карта)

18:30, 1 августа 2016
1177
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине температура поднимется до +36°. В некоторых областях пройдут дожди с грозами.

УНИАН
В Украине завтра до +36° /  УНИАН

В Киеве завтра дождь с грозой, ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

На дорогах Украины температура поднимется до +35°, местами пройдут дожди

Во Львове 2 августа осадков не ожидается, ночью +12°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°. Ветер северо-западный, до 3.8 м/с.

В Виннице во вторник гроза. Температура ночью +15°, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +36°, ветер переменный, слабый.

УНИАН
В некоторых областях 2 августа пройдут дожди / УНИАН

В Харькове во вторник гроза, температура ночью +19°, днем +31°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +20°, днем +33°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +20°, днем +35°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Краматорске во вторник дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +30°, ветер переменный, легкий.

Погода на неделю: в Украине жара до +37°, местами пройдут дожди

В Северодонецке завтра возможна гроза. Температура ночью +19°, днем +34°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей