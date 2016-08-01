Завтра в Украине температура поднимется до +36°, в некоторых регионах пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 августа, в Украине температура поднимется до +36°. В некоторых областях пройдут дожди с грозами.

В Украине завтра до +36° / УНИАН

В Киеве завтра дождь с грозой, ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

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Во Львове 2 августа осадков не ожидается, ночью +12°, днем +23°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°. Ветер северо-западный, до 3.8 м/с.

В Виннице во вторник гроза. Температура ночью +15°, днем +26°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +19°, днем +36°, ветер переменный, слабый.

В некоторых областях 2 августа пройдут дожди / УНИАН

В Харькове во вторник гроза, температура ночью +19°, днем +31°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +20°, днем +33°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +20°, днем +35°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +21°, днем +32°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Краматорске во вторник дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +30°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра возможна гроза. Температура ночью +19°, днем +34°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

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