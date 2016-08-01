В Западных областях объявили штормовое предупреждение

Во второй половине дня 1 августа и ночью 2 августа в западных областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Во второй половине дня 1 августа, ночью 2 августа в западных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами сильный дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура до +37°.