В Западных областях объявили штормовое предупреждение

15:33, 1 августа 2016
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Во второй половине дня 1 августа и ночью 2 августа в западных областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На дорогах Украины температура поднимется до +35°, местами пройдут дожди

"Во второй половине дня 1 августа, ночью 2 августа в западных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами сильный дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура до +37°.

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