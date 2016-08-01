В Канаде прошла серия торнадо (фото, видео)

В канадской провинции Саскачеван в воскресенье пронеслись несколько торнадо.

В Канаде прошла серия торнадо / twitter.com @SeanSchofer

В воскресенье, 31 июля, в провинции Саскачеван прошли два торнадо, передает CBC News.

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Первый торнадо прошел недалеко от Мелвилла около 16:00 по местному времени. О разрушениях не сообщается, но метеорологи отметили, что шторм был "серьезный".

Во второй раз торнадо был замечен около 17:30 недалеко от Йорктона. Там выпало около 34 мм осадков, спасатели получали сообщения о граде размером с мяч для большого тенниса.

Wall cloud forming on storm southwest of Melville, SK 5pm #skstorm pic.twitter.com/F4w5H0NsO4 — Craig Hilts (@CraigHilts71) July 31, 2016

Напомним, в южноафриканской провинции Гаутенг прошли проливные дожди, а в городе Магалисбург местные жители могли наблюдать торнадо.