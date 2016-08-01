На дорогах Украины температура поднимется до +35°, местами пройдут дожди

Сегодня и во вторник на украинских дорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди.

На дорогах Украины температура поднимется до +35° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +32°… +35°. Завтра на этом маршруте температура до +36°, пройдут дожди с грозами.

На трассе Киев - Ужгород во Львовской и Закарпатской областях пройдет дождь с грозой, температура в дороге +25° … +33°. Во вторник практически без осадков, температура до +29°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +33°, без осадков. Завтра на данном маршруте грозы, температура до +33°.

В направлении Харькова сегодня без осадков. Температура в дороге до +32°. 2 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать дождливая погода, температура +29°… +32°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня практически без осадков, температура +31° … +35°. По данному направлению во вторник дожди, температура до +39°.

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