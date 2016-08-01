На дорогах Украины температура поднимется до +35°, местами пройдут дожди

13:00, 1 августа 2016
795
0

Сегодня и во вторник на украинских дорогах водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины температура поднимется до +35° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +32°… +35°. Завтра на этом маршруте температура до +36°, пройдут дожди с грозами.

На трассе Киев - Ужгород во Львовской и Закарпатской областях пройдет дождь с грозой, температура в дороге +25° … +33°. Во вторник практически без осадков, температура до +29°.

В Украине сегодня до +35°, в некоторых областях пройдут дожди (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +33°, без осадков. Завтра на данном маршруте грозы, температура до +33°.

В направлении Харькова сегодня без осадков. Температура в дороге до +32°. 2 августа путешествующих по этому маршруту будет ожидать дождливая погода, температура +29°… +32°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня практически без осадков, температура +31° … +35°. По данному направлению во вторник дожди, температура до +39°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей