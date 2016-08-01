Американский штат Мэриленд пострадал от наводнения (фото)

11:52, 1 августа 2016
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Наводнение, вызванное сильными дождями, затопило город Элликотт (штат Мэриленд, США).

facebook.com Boyd Rutherford
Американский штат Мэриленд пострадал от наводнения / facebook.com Boyd Rutherford

В результате погибли два человека, 120 человек удалось спасти, передает The Weather Channel.

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Наводнение стало результатом дождей, которые проходят в регионе. В Элликотте за небольшой промежуток времени выпало более 15 см осадков, а уровень воды в реке Патапско поднялся почти на 4 метра.

Напомним, за последние несколько дней жертвами наводнений, вызванных сильными дождями в Индии и Непале, стали около 200 человек.

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