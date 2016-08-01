Погода на неделю: в Украине жара до +37°, местами пройдут дожди

На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура до +37°.

В Украине на этой неделе до +37° / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +35°.

Во вторник, 2 августа, на севере, востоке и в центре ожидаются дожди. Температура днем +23°...+36°.

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В среду, 3 августа, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +12°...+20°, днем до +34°.

В четверг в Луганской области и Крыму ожидаются дожди, ночью +14°...+29°, днем до +32°.

В пятницу в стране практически без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +29°...+35°.

В субботу в Украине осадков не ожидается. Температура ночью +14°...+21°, днем до +35°.

В воскресенье в большинстве областей солнечно, температура ночью +14°...+20°, днем до +37°.

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