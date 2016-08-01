Погода на неделю: в Украине жара до +37°, местами пройдут дожди
На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура до +37°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +35°.
Во вторник, 2 августа, на севере, востоке и в центре ожидаются дожди. Температура днем +23°...+36°.
В Украине сегодня до +35°, в некоторых областях пройдут дожди (карта)
В среду, 3 августа, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +12°...+20°, днем до +34°.
В четверг в Луганской области и Крыму ожидаются дожди, ночью +14°...+29°, днем до +32°.
В пятницу в стране практически без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +29°...+35°.
В субботу в Украине осадков не ожидается. Температура ночью +14°...+21°, днем до +35°.
В воскресенье в большинстве областей солнечно, температура ночью +14°...+20°, днем до +37°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+17°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+24°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+19°... +7°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+23°... +11°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+16°... +9°
-
Львов+16°... +8°
-
Николаев+23°... +14°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+17°... +9°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+20°... +11°
-
Тернополь+16°... +9°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+20°... +11°
-
Черновцы+19°... +8°