В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня, 1 августа, в некоторых областях наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Reuters

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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"1 августа в южных, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, местами Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 1 августа, в Украине днем до +35°, в некоторых областях пройдут дожди.