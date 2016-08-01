В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

09:56, 1 августа 2016
1067
0

Сегодня, 1 августа, в некоторых областях наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Смог отступает: малоактивный атмосферный фронт принес в Киев более чистый воздух

"1 августа в южных, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, местами Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 1 августа, в Украине днем до +35°, в некоторых областях пройдут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы
Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
81 %
749 мм
2.9 м/с
68 %
Лента новостей