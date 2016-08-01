На Китай надвигается тайфун "Нида"

В провинциях Хунань, Гуандун, Гуйчжоу и Юньнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе объявлен режим высокой готовности к чрезвычайной ситуации в связи с приближением к южному побережью Китая тайфуна "Нида".

Reuters

Циркуляр о мерах по введению режима ЧС распространен Министерством гражданской администрации КНР, передает ТАСС.

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Местные власти должны следить за продвижением тайфуна и своевременно информировать население об изменениях ситуации. Государственное ведомство по борьбе со стихийными бедствиями призвало жителей угрожаемых районов запасаться всем необходимым на срок от одного до трех дней, с тем, чтобы не покидать дома при прохождении тайфуна.

Ожидается, что тайфун обрушится на провинцию Гуандун во вторник. По предварительным данным, скорость ветра в зоне тайфуна может возрасти до 38-45 метров в секунду при выходе на сушу.

Напомним, за последние несколько дней жертвами наводнений, вызванных сильными дождями в Индии и Непале, стали около 200 человек.