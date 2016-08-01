Сегодня в Киеве без осадков, днем температура поднимется до +32°

08:30, 1 августа 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 1 августа, в столице воздух прогреется до +32°, осадков не ожидается. 

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +27°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:26, а закатится в 20:41.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Украине днем до +35°, в некоторых областях пройдут дожди.

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