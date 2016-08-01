В Украине сегодня до +35°, в некоторых областях пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Украине днем до +35°, в некоторых областях пройдут дожди.

В Украине сегодня до +35° / rachelpiersigphotography.com

В столице сегодня без осадков, днем +31°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.3 м/с.

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Во Львове 1 августа пройдет дождь, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня ожидаются осадкий. Температура воздуха днем +33°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник небольшая облачность. Температура +31°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +34°, ветер переменный, до 4.3 м/с.

Прогноз на 1 августа / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +30°, ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +34°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +33°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +32°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

В Краматорске в понедельник возможен дождь с грозой, днем +32°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +33°. Ветер переменный, до 1.6 м/с.

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