Аномальная жара ударила по японским фермерам: двое погибших, более 400 госпитализированы

В Японии из-за аномальной жары за сутки погибли два человека, более 430 были госпитализированы с тепловыми ударами.

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Об этом сообщает Kyodo News.

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Погибшие были фермерами в префектурах Акита и Фукуока. Состояние троих пострадавших оценивается как серьезное.

В Японии второй день стрелки термометров держатся на отметке выше +35°.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирная метеорологическая организация объяснила, почему участились периоды аномальной жары.