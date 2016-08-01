Аномальная жара ударила по японским фермерам: двое погибших, более 400 госпитализированы
В Японии из-за аномальной жары за сутки погибли два человека, более 430 были госпитализированы с тепловыми ударами.
Об этом сообщает Kyodo News.
В Японии за неделю более 3700 человек были госпитализированы с тепловыми ударами
Погибшие были фермерами в префектурах Акита и Фукуока. Состояние троих пострадавших оценивается как серьезное.
В Японии второй день стрелки термометров держатся на отметке выше +35°.
В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы.
Как сообщал УНИАН, ранее Всемирная метеорологическая организация объяснила, почему участились периоды аномальной жары.
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