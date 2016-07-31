Последний месяц лета в Украине начнется с жары и гроз (карта)
В ближайшие сутки в Украине температура воздуха будет выше 30°, на Западе возможен небольшой дождь и гроза. В понедельник, 1 августа на всей территории будет жаркая и сухая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. В целом по стране без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье морей 21-26°, днем 28-33°, в южной части до 36°, передает ZN.UA.
Июнь-2016 стал самым жарким в современной историиВ Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 18-20°, днем 30-32°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 августа самая высокая температура днем была 35,9 в 1936 году, самая низкая ночью 10,0 в 1904 году.
На вторник, 2 августа синоптики прогнозируют в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы; температура воздуха ночью 15-20°, днем 29-34°, в северных и Винницкой областях 26-31°, в западной части 22-27°. В южной, восточной части и в Днепропетровской области без осадков; температура воздуха ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 31-36°.
Кроме этого в Украине, кроме западных и восточных областей, кое-где град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киеве - кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 18-20°, днем 27-29°.
Погода в Украине
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Винница+17°... +8°
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Днепр+22°... +13°
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Донецк+24°... +13°
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Житомир+18°... +9°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+19°... +7°
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Киев+19°... +11°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+16°... +9°
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Львов+16°... +8°
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Николаев+23°... +14°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +13°
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Ровно+17°... +9°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+20°... +11°
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Тернополь+16°... +9°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+24°... +14°
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Хмельницкий+17°... +7°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +11°
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Черновцы+19°... +8°