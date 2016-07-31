Жертвами наводнения в Индии и Непале стали около двух сотен человек

За последние несколько дней жертвами наводнений, вызванных сильными дождями в Индии и Непале, стали около 200 человек.

Reuters

Больше всего от наводнений пострадали индийские штаты Ассам, Мегалая и Бихар, передает Би-би-си. По данным властей, в одном лишь Ассаме наводнение затронуло более трех миллионов человек.

Читайте также Количество жертв наводнения в Непале увеличилось до 77В субботу от ударов молний в штате Орисса погибли 36 человек.

В Мумбае обрушилось здание из-за того, что его фундамент размыло водой. Как минимум семь человек погибли.

В низинных районах Непала в результате наводнений оказались загрязнены источники питьевой воды, и в этих районах были зарегистрированы вспышки кишечных заболеваний.

Спасатели и военные отправились в зоны бедствия.