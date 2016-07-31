Унесенный наводнением: в Китае мужчина выжил после 20 часов борьбы со стихией

15:20, 31 июля 2016
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Спасатели нашли живым 41-летнего жителя Китай спустя 20 часов после того, как его унесло наводнением. 

REUTERS
REUTERS

Ян Чжэньфэй живет в деревне Бэйшикоу уезда Юннянь северокитайской провинции Хэбэй, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

19 июля после ливневых дождей вода в его доме поднялась почти на высоту человеческого роста. Яну удалось выбраться на крышу на высоту примерно четырех метров от земли, однако не прошло и часа, как подступившая вода смыла его в разлившуюся реку.

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"Я ухватился за ствол какого-то дерева и плыл по течению вместе с ним", - вспоминает мужчина. Четыре раза он вместе с бревном проносился под мостами, задевая головой их своды. Чтобы не погибнуть, приходилось полностью погружаться в воду.

Примерно три часа спустя мужчине удалось ухватиться за ствол устоявшего перед натиском воды тополя. Он вскарабкался на крону дерева, где провел остальное время до своего спасения. 

На следующий день, спустя 20 часов после происшествия, его обнаружили спасатели.  

Хэбэй - одна из наиболее пострадавших провинций в нынешнем сезоне дождей в Китае, сопровождающемся сильнейшими наводнениями.

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