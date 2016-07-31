Смог отступает: малоактивный атмосферный фронт принес в Киев более чистый воздух

По состоянию на 31 июля на территории Киева фиксируется постепенное снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Спасатели зафиксировали улучшение состояния воздуха в Киеве / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Это происходит в связи с прохождением 30 июля через Киевскую область малоактивного атмосферного фронта, вследствие чего усилилась скорость ветра, менее мощным стал инверсионный слой, началось перемешивание воздуха.

Читайте также Смог над Киевом в субботу начнет развеиваться - ГСЧС

Напомним, до 29 июля в Киеве сохранялся слабый ветер, высокая относительная влажность воздуха, вертикальное распределение температуры в приземном слое воздуха. Это все препятствовало перемешиванию воздушных масс и происходил рост уровней загрязнения атмосферы.