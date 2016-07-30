Сильный ливень затопил улицы Житомира – дети купались посреди дороги (фото, видео)

21:42, 30 июля 2016
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По словам очевидцев, потоки воды были настолько сильными, что куски асфальтового покрытия пешеходной части сорвало и унесло во дворы частного сектора.

Фото zhitomir.info
Люди жалуются на подтопление после ливней частных домов / Фото zhitomir.info

В Житомире после сильного дождя вечером в пятницу, 29 июля, затопило центральные улицы.

Об этом сообщает Житомир.info.

По словам очевидцев, потоки воды были настолько сильными, что куски асфальтового покрытия пешеходной части сорвало и унесло во дворы частного сектора.

Также люди жалуются на подтопление после ливней частных домов.

Жители города отмечают, что ливневая система не справляется с потоками воды, некоторые решетки просто засыпаны и забиты досками, дождевой воде некуда деваться.

После вечернего ливня дети купались на затопленном перекрестке улиц Покровская-Грушевского (бывшие Щорса-Котовского). 

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