Сильный ливень затопил улицы Житомира – дети купались посреди дороги (фото, видео)

По словам очевидцев, потоки воды были настолько сильными, что куски асфальтового покрытия пешеходной части сорвало и унесло во дворы частного сектора.

Люди жалуются на подтопление после ливней частных домов / Фото zhitomir.info

В Житомире после сильного дождя вечером в пятницу, 29 июля, затопило центральные улицы.

Об этом сообщает Житомир.info.

По словам очевидцев, потоки воды были настолько сильными, что куски асфальтового покрытия пешеходной части сорвало и унесло во дворы частного сектора.

Также люди жалуются на подтопление после ливней частных домов.

Жители города отмечают, что ливневая система не справляется с потоками воды, некоторые решетки просто засыпаны и забиты досками, дождевой воде некуда деваться.

После вечернего ливня дети купались на затопленном перекрестке улиц Покровская-Грушевского (бывшие Щорса-Котовского).