В Пакистане свадебный автобус смыло наводнением: погибли более 20 человек
С начала июля в Пакистане из-за наводнения уже погибли по меньшей мере 55 человек.
На северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном, по меньшей мере 21 человек погиб в результате аварии автобуса, который смыло наводнением.
Количество жертв наводнения в Непале увеличилось до 77
Об этом сообщает Радио «Свобода».
«Трагедия произошла в районе города Ланди-Котал, провинции Хайбер, расположенной на границе с Афганистаном. Сообщается, что более 25 пассажиров автобуса ехали на свадьбу», - говорится в сообщении.
Согласно данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям, с начала июля в Пакистане из-за наводнения уже погибли по меньшей мере 55 человек.
Прошлым летом из-за наводнения и дождей там пострадали почти 300 тысяч человек и 81 человек погиб.
Летний сезон дождей в Южной Азии часто приводит к наводнениям в Пакистане, которые наносят значительный ущерб сельской местности с неразвитой инфраструктурой.
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