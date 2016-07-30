Смог над Киевом в субботу начнет развеиваться - ГСЧС

10:36, 30 июля 2016
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Загрязнение воздуха в Киеве в субботу, 30 июля, может уменьшиться в связи с похолоданием и усилением ветра.

фото УНИАН
"Воздушное одеяло" над Киевом / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Смог в Киеве: уровень загрязнения воздуха превышает норму в несколько раз (видео)

«В связи с прохождением 30 июля через Киевскую область малоактивного атмосферного фронта синоптическая ситуация несколько изменится. Днем возможен кратковременный дождь, усилится скорость ветра, менее мощным будет инверсионный слой, в результате чего начнется перемешивание воздуха и постепенное снижение концентраций загрязняющих веществ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в последние дни наблюдается белая мгла. В Госпродпотребслужбе объяснили, что это вызвано метеорологическими условиями – высоким температурным режимом, отсутствием осадков и ветра.

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