Смог над Киевом в субботу начнет развеиваться - ГСЧС

Загрязнение воздуха в Киеве в субботу, 30 июля, может уменьшиться в связи с похолоданием и усилением ветра.

"Воздушное одеяло" над Киевом / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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«В связи с прохождением 30 июля через Киевскую область малоактивного атмосферного фронта синоптическая ситуация несколько изменится. Днем возможен кратковременный дождь, усилится скорость ветра, менее мощным будет инверсионный слой, в результате чего начнется перемешивание воздуха и постепенное снижение концентраций загрязняющих веществ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в последние дни наблюдается белая мгла. В Госпродпотребслужбе объяснили, что это вызвано метеорологическими условиями – высоким температурным режимом, отсутствием осадков и ветра.